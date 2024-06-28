Araştırma: Yapay zeka bazı sınavlarda üniversite öğrencilerinden daha yüksek başarı sergiliyor

Araştırma: Yapay zeka bazı sınavlarda üniversite öğrencilerinden daha yüksek başarı sergiliyor

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Reading Üniversitesi araştırmacıları, psikoloji bölümü lisans sınavlarında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi kullandı. Araştırmacılar, açık uçlu soruları yanıtlayan ve makale yazan ChatGPT'nin üniversite öğrencilerinden yarım puan yüksek not aldığını kaydetti.

Sınavları değerlendiren öğretmenler, soruların yapay zeka tarafından yanıtlandığını fark edemedi. Üniversitelerde kullanılan intihal programları da yapay zekayı tespit etmede neredeyse tamamen başarısız oldu. Bu programlar yapay zekayı sadece yüzde 6 oranında tespit edebildi.

İnsan dilini anlamak ve iletişim kurmak için tasarlanmış "büyük dil modellerinin" ortaya çıkmasıyla yapay zekanın kullanımının arttığını belirten araştırmacılar, özellikle Covid-19 salgını sonrası çevrim içi düzenlenen sınavların da çoğaldığını hatırlattı. BBC'ye açıklama yapan araştırmacılardan Peter Scarfe ve Etienne Roesch, üniversitelerde yüz yüze yapılan sınavlara geri dönmenin şart olmadığını ancak eğitim sisteminin, yapay zekanın gelişimi doğrultusunda değişmesi gerektiğini kaydetti. Araştırmanın sonuçları "Plos One" dergisinde yayımlandı.