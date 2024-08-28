Araştırma ortaya koydu! Su yolları antidepresanlarla kirlendi

"Animal Ecology" dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kullanımı dünya çapında yükselişe geçen antidepresanların su yollarını kirletmesinin balıklar üzerinde fiziksel ve davranışsal etkileri ele alındı.

Araştırmada, yaklaşık 3 bin 600 yabani Lepistes türü balık bir tanka alınarak, antidepresan ilaç olarak bilinen "fluoksetin"e maruz bırakıldı.

Yaklaşık 5 yıl boyunca gözlemlenen erkek balıklarda, nesiller boyunca davranış, vücut ve üreme kabiliyetleri incelendi.

İnceleme sonucu, fluoksetinin düşük dozlarının, erkek lepisteslerde vücut kondisyonunu ve üreme verimliliğini azalttığı görüldü.

Ayrıca, ilaca maruz kalmanın, lepisteslerin doğadaki değişikliklere yanıt verme yeteneğini etkileyebilecek aktivite ve risk alma davranışındaki çeşitliliği de azalttığı belirtildi.

Araştırmacılardan Dr. Upama Aich, her gün binlerce kimyasal maddenin su yollarına atıldığının altını çizerek, bunun etkilerinin "sadece çiftleşme için değil, aynı zamanda diğer erkeklerle mücadele ve genel olarak hayatta kalmak için de gerçekten önemli olduğunu" belirtti.