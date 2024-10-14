Araştırma: Ebeveynler, yapay zekaya sağlık uzmanlarından daha fazla güveniyor

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Kansas Üniversitesi’nde doktora öğrencisi ve araştırmanın başyazarı Calissa Leslie-Miller, "Bu araştırmaya başladığımızda, ChatGPT'nin ilk lansmanı henüz yapılmıştı. Ebeveynlerin çocukları için sağlık bilgileri toplamak için bu yeni ve kolay yöntemi nasıl kullanacakları konusunda endişelerimiz vardı. Ebeveynler tavsiye almak için sık sık internete başvuruyor, bu nedenle ChatGPT kullanmanın nasıl görüneceğini ve nelerden endişelenmemiz gerektiğini anlamak istedik" dedi.

Leslie-Miller ve meslektaşları, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 116 ebeveyne, bebeklerin uyku eğitimi ve beslenmesi gibi sağlıkla ilgili metinler verilen bir çalışma yaptı. Katılımcılara metinlerin yazarları konusunda bilgi verilmemesine rağmen, hem ChatGPT hem de sağlık uzmanları tarafından oluşturulan içeriği incelediler. Miller, katılımcıların metinleri ahlak, güvenilirlik, uzmanlık, doğruluk ve bilgilere ne kadar güvenebileceklerine göre derecelendirdiklerini söyledi.

"YAPAY ZEKA UZMAN DEĞİL, YANLIŞ BİLGİ ÜRETEBİLİR" Calissa Leslie-Miller’e göre, ebeveynler çoğu durumda ChatGPT tarafından oluşturulan içerik ile uzmanlar tarafından oluşturulan içerik arasında ayrım yapamıyordu. Derecelendirmelerde önemli farklılıklar olduğunda ChatGPT’deki bilgiler, uzmanlar tarafından oluşturulan içeriğe göre daha güvenilir ve doğru görülüyordu. Leslie-Miller, bu sonucun kendileri için şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Yapay zekanın hemen fark edilemeyecek şekillerde entegre edildiğini görmeye başlıyoruz. ChatGPT birçok durumda iyi performans gösterse de yapay zeka uzman değil ve yanlış bilgi üretebilir” ifadelerini kullandı.

Leslie-Miller ayrıca insanların, uygun uzman gözetimi olmadan sağlık tavsiyeleri için yapay zekaya giderek daha fazla güvenebileceklerinden endişe duyduklarını söyledi.