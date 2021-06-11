SHOW TV'nin geçtiğimiz günlerde ekrana veda eden fenomen dizisi 'Çukur'un başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile Sarp Apak'ın, İzmir Karaburun'da satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanındaki tarlaya inşaat yapmak istediği öne sürüldü.
Karaburun Belediyesi'nin SİT Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıp, inşaat çalışmalarını durdurduğu iddia edildi. Belediyenin, oyuncuların kurduğu şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da ileri sürüldü.
— Artistanbul (@Artistanbul1) June 10, 2021
Çıkan haberlerin ardından Aras Bulut İynemli cephesinden yanıt gecikmedi. İynemli'nin menajerlik şirketi şu açıklamayı yaptı:
Kamuoyunun bilgisine;
Sanatçımız Aras Bulut İynemli'nin ortağı olduğu bir şirkete ait olan arsada herhangi bir inşaat çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Kesinlikle ağaç kesilmemiştir. Sadece arazinin sınırlarını belirlemek üzere tel örgü çekilmiş ve arazi içindeki çalılar temizlenerek ağaç dikilmesine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.
Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve sit alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyetleri yapılmacaktır. Aras Bulut İynemli, bugüne kadar olduğu gibi her zaman doğaya ve yasal düzenlemelere sonuna kadar saygılı olmaya devam edecektir. Saygılarımızla...
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