Aras Aydın, babasını kaybetti
Ünlü oyuncu Aras Aydın, bir süredir hastanede tedavi gören babası Erol Aydın'ı kaybetti
Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsüyle sarsıldı.
Oyuncu, bir süredir hastanede tedavi gören Erol Aydın için geçtiğimiz günlerde O Rh pozitif kan arayışında bulunduklarını duyurmuştu.
Aras Aydın'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada; "Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflar: Instagram