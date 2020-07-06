İstanbul'da kurdukları kiralama şirketleri ile vatandaşları ilginç bir yöntemle dolandıran 22 kişilik çete polis tarafından çökertildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay 5 ay önce Bayrampaşa'da yaşanan bir kavgayla başladı. Kavga ihbarına giden polis, olay yerine vardığında bir kişinin araç kiralama şirketi elemanları ile kavga ettiğini gördü. Araç kiralama şirketinden araç kiralayan mağdur kişi, polise "Ben 10 günlük araç kiraladım. Benden araca zarar gelme karşılığında provizyon ücreti almışlardı. Bir sabah kalktım, aracın çizildiğini gördüm. Ben aracı çizmedim. Kendileri çizerek zarar verdiler ve benden provizyon parasını aldılar" dedi.
ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE GELDİ
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde peş peşe benzer şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, birbirleriyle bağlantılı 4 firma tespit edildi. Mahkeme kararı ile bu firmalar teknik ve fiziki takibe alındı.
KENDİ ARAÇLARINI ÇİZİYORLARDI
Polisin yaptığı çalışmalarda, araç kiralama çetesinin ilginç yöntemi ortaya çıkarıldı. Buna göre; 4 firma araç kiralama adı altında reklamlar veriyordu. Gelen müşterilere, kiralanan araca herhangi bir zarar gelme durumuna karşı önceden provizyon adı altında bir miktar para, kredi kartlarından çekiliyordu. Ardından müşteriye verdiği araçları GPRS sayesinde takip ederek, park halindeki araçları çizip zarar veriyorlardı. İade için aracı getiren müşteriden, "araç zarar görmüş" denilerek alınan provizyon bedeli geri verilmiyordu. Paraya el koyan çete ardından aracın zararını kaskodan karşılıyorlardı.
145 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR
Elde edilen delillerin ardından birbirleriyle bağlantılı 4 gruba operasyon düzenlendi, 22 kişi gözaltına alındı. Toplam 700 bin liralık senedin de bulunduğu bir çok dokümana el konuldu. İlk belirlemelere göre, çetenin bu yöntemle 145 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Mağdur sayısının daha fazla olduğu ancak birçok kişinin bu dolandırıcılık yönteminden haberi olmadığı belirtildi. 22 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
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