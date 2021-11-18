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Araba koltuğu nasıl temizlenir? İşte merak edilen detaylar....

Araba koltuğu nasıl temizlenir? Otomobil sahiplerinin merakla araştırdığı soruyla ilgili kısayolları sizler için haberimizde derledik. İşte araba koltuğunu temizleme yöntemi...

18.11.2021 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Araba koltuğu nasıl temizlenir? İşte merak edilen detaylar....

Araba koltuğunu temzilemek için kısayoldan şu yöntemlere başvurabiliriz:

  • Koltukları elektrik süpürgesi ile süpür

    Koltuğun üzerine ince bir tabaka temizlik solüsyonu püskürt.

    Bölge üzerinde bir iç temizlik fırçası kullan.

    Bir mikrofiber havlu ile kirli köpükleri sil.

    Kumaş temizlenene kadar işlemi tekrarla.

    Bitirdikten sonra tekrar elektrik süpürgesi ile süpür.

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