İkinci transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig'de ikinci yarı 18. hafta maçları ile başlıyor. Ara transfer döneminin başlamasının ardından Süper Lig ekipleri, eksik bölgelerine takviye yaparak, takımını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?" İşte 2025 ikinci transfer sezonu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...