İkinci transfer dönemi tarihleri: Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de ilk yarı 17. hafta maçları ile tamamladı. İlk devrenin sona ermesinin ardından gözler, ikinci transfer tescil döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarihler arasında yeni transferlerini ara transfer döneminde tescil ettirebilecek. İşte 2025 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ara transfer sezonunun başlayacağı tarih...
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İkinci transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig'de ikinci yarı 18. hafta maçları ile başlıyor. Ara transfer döneminin başlamasının ardından Süper Lig ekipleri, eksik bölgelerine takviye yaparak, takımını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?" İşte 2025 ikinci transfer sezonu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat tarihinde sona erecek.
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SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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