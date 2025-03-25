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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ve bayram tatili birleşti mi? MEB 2025 eğitim takvimi ile nisan ara tatil tarihleri ne zaman? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

        Ara tatil ve bayram tatili birleşti mi? MEB takvimine göre 2025 Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

        Okullarda ara tatil sürecine kısa süre kaldı. Öğrenciler derslere mola verecek ve tatil süreci başlayacak. Bayram tatili ise 30 Mart Pazar günü itibariyle başlıyor. Milyonlarca öğrenci ara tatil tarihlerinin bayram tatili ile uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatili Mart ayı içinde idrak edilecek. Peki Ara tatil ve bayram tatili birleşiyor mu? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:39
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği akademik takvime göre, ikinci ara tatil Mart ayı içerisinde başlayacak. Ara tatil tarihlerinin bayram tatiline denk gelip gelmediği MEB eğitim öğretim takvimine göre belirlendi. Peki Ara tatil ve bayram tatili birleşiyor mu? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, tatil kaç gün?

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, NİSAN ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

          Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.

          Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

          Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

          Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.

          YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

          9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.

        • 3

          MEB 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

          İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.

        • 4

          BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ VE TARİHİ 2025

          Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

          RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ

          RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR

          RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ

          RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

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