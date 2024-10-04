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        Haberler Bilgi Gündem ARA TATİL TARİHİ: İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ayın kaçında başlıyor? Okullarda 2024-2025 ara tatil takvimi belli oldu

        Ara tatil tarihi açıklandı! İlk ara tatil ne zaman?

        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders temposuna hızla uyum sağlarken, ilk ara tatilin ne zaman olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yoğun geçen dersler ve sınavlar arasında biraz nefes almak isteyen öğrenciler için bu tatil oldukça önemli. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ara tatil takvimini açıkladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatille ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:32
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        • 1

          Yeni eğitim-öğretim yılı büyük bir coşku ile başladı, öğrenciler ve veliler ise şimdiden ilk ara tatil olan kasım ara tatilinin tam tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar...

        • 2

          İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

          Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başladı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

        • 3

          Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

        • 4

          Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

          Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

        • 5

          Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

          İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

          Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

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