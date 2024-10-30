Ara tatil için geri sayım! İlk ara tatil ne zaman?
Eylül ayında başlayan yeni eğitim - öğretim dönemi ile birlikte öğrenciler hızla ders temposuna adapte olurken, şimdiden ilk ara tatil tarihi merak edilmeye başlandı. Yoğun geçen dersler ve sınavlar arasında kısa bir mola arayan öğrenciler için bu tatil büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ara tatil planını açıkladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
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Yeni eğitim-öğretim yılı geçtiğimiz aylarda büyük bir coşku ile başladı, öğrenciler ve veliler ise kasım ayına yaklaşılmasıyla ilk ara tatil olan kasım ara tatilinin tam tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar...
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İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başladı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.
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Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.
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Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;
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Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025