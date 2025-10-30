Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 Kasım ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil tarihleri duyuruldu. Kasım ayının ikinci haftasına denk gelen bu kısa mola, öğrenciler için 9 günlük tatil fırsatı olacak. Milyonlarca veli ve öğrenci Kasım ara tatili başta olmak üzere tüm tatil takvimini araştırıyor. İşte, ara tatil tarihleri
- 1
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, veliler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvimi incelemeye başladı. Ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatiller ne zaman?
- 2
KASIM ARA TATİL 2025 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler, bu 5 günlük resmi ara tatil süresine, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) eklendiğinde, toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme ve sosyal aktivite fırsatı elde edecekler. 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 14 Kasım Cuma günü sona erecek.
- 3
SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ
MEB takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
16 Ocak Cuma günü alınacak karnenin ardından tatil başlamış olacak.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
-