Ara tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 ara tatil tarihleri
Ara tatil bugün başlıyor. Öğrenciler ara tatilin biteceği güne ilişkin sorgulamalar yapıyor. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamıştı. Yeni öğretim dönemi ile ara tatil ve yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile kasım ara tatili başladı. İşte 2023 - 2024 ara tatil tarihi...
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Okulların 11 Eylül Pazartesi günü açılması ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından ara tatil tarihi merak ediliyordu. 20 milyondan fazla öğrenci için birinci ara tatil bugün başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıklamıştı. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi hakkında güncel bilgiler...
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ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
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ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.
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YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.