Okulların 11 Eylül Pazartesi günü açılması ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından ara tatil tarihi merak ediliyordu. 20 milyondan fazla öğrenci için birinci ara tatil bugün başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıklamıştı. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihi hakkında güncel bilgiler...