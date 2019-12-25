AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseyi bitirmek için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 7-8 Aralık tarihleri arasında yapılan sınava katılan öğlenciler heyecanla sınav sonuç gününü bekliyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında bilgileri akademik takvim ile duyurdu. 7-8 Aralık tarihinde yapılan 1. dönem sınavları için sonuçların 2 Ocak 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.

2019-2020 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ

1. Dönem Sınavları: 7 Aralık cumartesi - 8 Aralık Pazar

7 Aralık cumartesi - 8 Aralık Pazar 1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 2 Ocak 2020

2. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 06 - 31 Ocak 2020

2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemi: 08 Ocak - 4 Şubat 2020

2. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 18 Mart 2019

2. Dönem Sınavları: 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar

21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar 2. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 17 Nisan 2020

3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 21 Nisan - 15 Mayıs 2020

3. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 01 Temmuz 2020

3. Dönem Sınavları: 04 Temmuz 2020 Cumartesi - 05 Temmuz 2020 Pazar

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 05 Temmuz 2020 Pazar 3. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 27 Temmuz 2020

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.