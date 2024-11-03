AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB Açık Lise 2024 AÖL sınav tarihleri
Açık lise kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından Açık lise sınavlarının ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. Kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara giriş yapamayacak. İşte AÖL sınav takvimi
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Açık lise 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açıktan eğitim alarak lise diploması sahibi olmak isteyen adaylar için MEB, Açık lise sınav uygulama takvimini duyurdu. Öğrenciler ise sınavların yüz yüze mi, yoksa online mı yapılacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman?
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AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
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AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.