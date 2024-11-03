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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB Açık Lise 2024 AÖL sınav tarihleri

        AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB Açık Lise 2024 AÖL sınav tarihleri

        Açık lise kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından Açık lise sınavlarının ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. Kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara giriş yapamayacak. İşte AÖL sınav takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:17
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          Açık lise 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açıktan eğitim alarak lise diploması sahibi olmak isteyen adaylar için MEB, Açık lise sınav uygulama takvimini duyurdu. Öğrenciler ise sınavların yüz yüze mi, yoksa online mı yapılacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman?

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          AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

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          • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
          • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
          • Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

          AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

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