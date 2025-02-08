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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ve giriş belgesi

        AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ve giriş belgesi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri açıktan liseyi bitirmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kayıt tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezini güncelleyebilirler. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2025 MEB AÖL sınav tarihleri ve giriş belgesi ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:14
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        • 1

          AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

        • 2

          AÖL 2024 - 2025 İKİNCİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ

          Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

        • 3

          AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınav tarihleri sınav giriş belgesinin açıklanmasının ardından belli olacak. Henüz sınav giriş belgeleri yayınlanmadı. Belgelerin yayınlandığında sizlerle güncel bilgiyi paylaşacağız.

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