Gözler Açık Lise Sınav tarihlerine çevrildi. Sınav hazırlıkları devam eden öğrenciler, sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. MEB duyurusu ile AÖL 3. dönem sınavının bazı detayları paylaşıldı. İşte, 3. dönem AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilen detaylar ve MEB 2022 sınav uygulama takvimi...