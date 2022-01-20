Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4 Aralık 9.30'da başlamış, 10 Aralık 23.59'da sona ermişti. Koronavirüs pandemisinin hızla yükselmesinin etkisiyle online sistemler üzerinden gerçekleştirilen AÖL 1. Dönem sınav sonuçlarının 20 Aralık'ta yayınlanmasıyla birlikte gündeme gelen AÖL 2. Dönem sınavları için sınav tarihleri ve sınav detayları belli oldu. MEB, AÖL 2. Dönem sınavları online mı yüz yüze mi, sınav tarihleri nedir sorusunu cevabını öğrencilerle paylaştı. İşte MEB AÖL 2022 Yılı sınav uygulama takvimi ve yeni AÖL giriş adresleri