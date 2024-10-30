AÖL sınav takvimi 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi ilk sınavları yüz yüze olup üç oturumda gerçekleşecek ve 100 dakika olacak. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
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AÖL kayıt işlemleri sonrası sınav tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi açıklandı. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
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AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
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AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.