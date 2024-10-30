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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav takvimi 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve hangi tarihte?

        AÖL sınav takvimi 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi ilk sınavları yüz yüze olup üç oturumda gerçekleşecek ve 100 dakika olacak. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:14
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        • 1

          AÖL kayıt işlemleri sonrası sınav tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi açıklandı. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

        • 2

          AÖL SINAV TAKVİMİ

          Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

          • Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00
          • Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00
          • Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00
        • 3

          AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

          Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

          AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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