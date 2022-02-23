İkinci dönem kayıtları 27 Aralık'ta başlayan MEB Açıköğretim lisesi sınav tarihleri belli oldu. Lise eğitimine Açık Lise üzerinden devam eden öğrenciler ikinci dönem sınavlarına Mart ayında girecek. MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri araştırılıyor. Pandemi nedeniyle bir süre online sistem üzerinden gerçekleşen AÖL sınavlarının bu sene nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve AÖL sınavları online mı, yüzyüze mi sorusunun cevabı