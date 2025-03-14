AÖL sınav giriş belgesi sorgulama 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım devam ederken açık lise öğrencileri sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
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2025 AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Geri sayım devam ederken sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı AÖL 2. dönem sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sınav giriş belgeleri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi, 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlanacak.
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
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AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları için tarih belli oldu.
Buna göre, AÖL 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak.
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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,
2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve
3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.
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AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
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AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.