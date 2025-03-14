Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 | MEB AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 2. Dönem sınav tarihleri

        AÖL sınav giriş belgesi sorgulama 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım devam ederken açık lise öğrencileri sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Geri sayım devam ederken sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı AÖL 2. dönem sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sınav giriş belgeleri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        • 2

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi, 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlanacak.

        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

          Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları için tarih belli oldu.

          Buna göre, AÖL 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak.

        • 5

          AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

          1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,

          2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve

          3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.

        • 6

          AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

        • 7

          AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖL 2. dönem sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Habertürk Anasayfa