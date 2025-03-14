2025 AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Geri sayım devam ederken sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı AÖL 2. dönem sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sınav giriş belgeleri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…