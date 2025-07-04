AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Temmuz ayında yapılacak olan sınav öncesi öğrenciler, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Adaylar, sınav yerlerini ve giriş belgelerini MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik kartı olmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler için gerekli duyurular MEB.gov.tr adresinden takip edilebilecek. İşte merak edilenler...
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Açık Lise öğrencilerinin heyecanla beklediği 3. dönem sınav takvimi netleşti. Temmuz ayında yapılacak olan sınavlara ilişkin giriş belgeleri kısa süre içinde erişime açılacak. MEB’in online sistemi üzerinden alınabilecek bu belgeler, sınav günü kimlik ile birlikte bulundurulmak zorunda. Sınav yerleri ve oturum bilgileri de belge üzerinde detaylı şekilde yer alacak. Sınava hazırlanan öğrenciler, tüm gelişmeleri MEB’in resmi açıklamaları aracılığıyla takip edebilecek. Detaylar haberimizde...
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şu şekilde;
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.