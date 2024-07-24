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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak?

        AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri gündeme geliyor. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamladı. Şimdi sıra yaz okulu sınavlarında. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:33
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri netlik kazandı. Bilindiği gibi, AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı. Yaz okuluna kalan öğrenciler ders seçimlerini yaptı. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak?

        • 2

          AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?

          AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı.

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

          AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı.

          AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

          Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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