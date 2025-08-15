AÖF yaz okulu sınavı için bekleyiş başladı. Tek oturumda uygulanan AÖF yaz okulu sınavlarında, her ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilir. Sınav öncesinde hazırlıkların sonuna gelen öğrenciler AÖF yaz okulu sınavının yapılacağı tarihi ve saati gündemine aldı. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?" İşte detaylar...