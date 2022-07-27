AÖF taban puanları 2022| Anadolu Üniversitesi ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS tercihlerinin 27 Temmuz'da başlamasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen öğrenciler Anadolu üniversitesinin 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması araştırmaya başladı. Peki Anadolu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500+13

500+13

500+13

500+13 513

513

513

513 478.510

458.000

442.557

364.000 236,87018

267,86320

261,14935

262,14837 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500+13

200+5

400+10

750+19 19

205

82

78 Dolmadı

965.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

209,93255

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 400+10

250+7

400+10

750+19 69

257

135

106 Dolmadı

968.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

209,45413

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000+25

800+20

1000+25

1000+25 181

820

794

541 Dolmadı

956.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

211,54958

Dolmadı

Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 400+10

200+5

400+10

1500+38 64

205

167

163 Dolmadı

913.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

216,44567

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4

—

—

— 17

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 800+20

700+18

1000+25

2000+50 291

718

637

562 Dolmadı

862.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

220,94685

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim)

(İngilizce) EA 150+4

—

—

— 46

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Maliye (Açıköğretim) EA 500+13

300+8

500+13

2000+50 70

308

232

188 Dolmadı

926.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

215,15614

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600+40

1750+44

1750+44

1500+38 788

1.794

1794

1538 Dolmadı

792.000

742.984

609.000 Dolmadı

227,04681

227,50391

232,18138 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23

900+23

1000+25

2000+50 301

923

828

821 Dolmadı

941.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

213,54252

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

(İngilizce) EA 150+4

—

—

— 14

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000+25

1000+25

1000+25

2000+50 282

1.025

932

911 Dolmadı

932.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

214,56011

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600+15

400+10

500+13

2000+50 82

410

321

312 Dolmadı

950.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

212,37175

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 150+4

—

—

— 30

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400+10

300+8

500+13

1000+25 117

308

265

273 Dolmadı

857.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

221,43015

Dolmadı

Dolmadı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600+15

600+15

800+20

1000+25 208

615

531

511 Dolmadı

876.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

219,80619

Dolmadı

Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

(Eskişehir) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı

(Açıköğretim) SÖZ 400+10

—

—

— 410

—

—

— 507.989

—

—

— 228,57150

—-

—

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

(Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

(Açıköğretim) SÖZ 2500+63

2500+63

2750+69

2500+63 2563

2.563

2819

2563 558.809

639.000

630.867

549.000 209,68527

231,67387

247,25893

253,38959 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

(Eskişehir) (Devlet) Tarih

(Açıköğretim) SÖZ 2400+60

3000+75

3000+75

2500+63 1091

2.313

3075

2563 Dolmadı

—

820.768

716.000 Dolmadı

—

223,68743

236,94280 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

(Eskişehir) Türk Dili ve Edebiyatı

(Açıköğretim) SÖZ 2800+70

4000+100

4000+100

3000+75 1195

2.613

3846

3075 Dolmadı

—

Dolmadı

749.000 Dolmadı

—

Dolmadı

233,81726

2 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Adalet

(Açıköğretim) TYT 900+23

1700+43 923

1.743 273,77697

270,38823 546.743

713.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

(Açıköğretim-Ücretli) TYT 1000+25

1100+28 1025

1128 257,23487

260,17623 710.125

815.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı

(Açıköğretim) TYT 600+15

— 615

— 252,66150

— 762.394

—

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği

(Açıköğretim-Ücretli) TYT 1200+30

1500+38 1230

1538 243,90832

246,63060 866.036

966.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma

(Açıköğretim-Ücretli) TYT 250+7

200+5 257

205 242,44366

249,15529 883.283

937.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi

(Açıköğretim) TYT 1200+30

1500+38 1230

1538 240,76077

237,10454 902.838

1.079.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi

(Açıköğretim) TYT 2800+70

3000+75 2870

3075 233,02218

236,53720 993.928

1.086.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama

(Açıköğretim-Ücretli) TYT 1200+30

1300+33 1230

1333 230,00779

232,10915 1.031.151

1.141.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

(Açıköğretim) TYT 800+20

800+20 820

820 229,29801

226,11165 1.040.104

1.218.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Spor Yönetimi

(Açıköğretim) TYT 500+13

600+15 513

615 227,57883

226,30871 1.062.108

1.216.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık

(Açıköğretim) TYT 1700+43

1800+45 1743

1845 225,72292

219,14185 1.086.478

1.312.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) İlahiyat

(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300+8

500+13 308

513 225,47341

225,14215 1.089.817

1.231.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Tarım Teknolojisi

(Açıköğretim) TYT 600+15

700+18 615

718 222,69315

216,67079 1.126.976

1.345.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği

(Açıköğretim) TYT 400+10

400+10 410

410 221,51492

214,32165 1.143.120

1.377.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi

(Açıköğretim) TYT 1100+28

1200+30 1128

1230 220,05708

218,45970 1.162.616

1.321.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Aşçılık

(Açıköğretim) TYT 1500+38

1700+43 1538

1743 217,11015

213,03677 1.201.924

1.394.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Lojistik

(Açıköğretim) TYT 850+22

900+23 872

9+23 217,10611

215,63043 1.201.971

1.359.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

(Açıköğretim) TYT 600+15

— 615

— 215,85175

— 1.218.695

— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Dış Ticaret

(Açıköğretim) TYT 900+23

1000+25 923

1025 215,74898

208,85638 1.220.113

1.452.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) İşletme Yönetimi

(Açıköğretim) TYT 1400+35

1500+38 1435

1538 214,57803

211,44784 1.236.119

1.416.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

(Açıköğretim) TYT 200+5

200+5 205

205 213,93089

207,36526 1.245.126

1.473.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Çağrı Merkezi Hizmetleri

(Açıköğretim) TYT 400+10

400+10 4010

4010 213,36161

205,80514 1.253.273

1.496.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

(Açıköğretim) TYT 1450+37

1500+38 1487

1538 212,44744

207,37186 1.266.001

1.473.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Yerel Yönetimler

(Açıköğretim) TYT 400+10

500+13 410

513 212,34716

208,61597 1.267.391

1.456.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

(Açıköğretim) TYT 400+10

400+10 410

410 212,20081

212,69362 1.269.444

1.399.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık

(Açıköğretim) TYT 1400+35

1500+38 1435

1538 211,34929

208,23023 1.281.496

1.461.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

(Açıköğretim) TYT 1000+25

1000+25 1025

1.025 208,40383

203,30575 1.324.893

1.531.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm

(Açıköğretim) TYT 300+8

300+8 308

38 206,59887

202,55029 1.352.131

1.542.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Medya ve İletişim

(Açıköğretim) TYT 500+13

400+10 513

410 206,54404

206,30312 1.352.943

1.488.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

(Açıköğretim) TYT 650+17

700+18 667

718 206,53361

206,34253 1.353.122

1.488.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı

(Açıköğretim) TYT 600+15

600+15 615

615 206,22679

206,05606 1.357.768

1.492.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri

(Açıköğretim) TYT 500+13

400+10 513

410 204,46048

205,24736 1.384.844

1.504.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Marka İletişimi

(Açıköğretim) TYT 450+12

500+13 462

513 200,75265

197,63103 1.441.774

1.612.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(Açıköğretim) TYT 2550+64

2500+63 2614

2563 199,96977

199,36017 1.453.767

1.588.000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Sosyal Medya Yöneticiliği

(Açıköğretim) TYT 1100+28

1000+25 1128

1025 199,91150

197,75838 1.454.605

1.610.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Sosyal Hizmetler

(Açıköğretim) TYT 5700+143

6000+150 5843

6.150 199,38987

201,49896 1.462.697

1.558.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi

(Eskişehir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği

(Açıköğretim) TYT 3400+85

3400+85 3485

3485 198,39741

194,37938 1.477.686

1.654.000