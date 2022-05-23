Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı. Sınav soruları ve cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Sınav katılımcıları soruları ve cevapları araştırıyor. Peki, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar..