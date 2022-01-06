AÖF 2022 sınavlarının ne zaman yapılacağı ve AÖF sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağına ilişkin arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili ayrıntılar...