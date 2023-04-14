AÖF ONLİNE SINAV KURALLARI NELER?

1-Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.

2-Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan “Sınav Giriş Bilgisinde” belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

3-Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.



4-Bu sınav başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.