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AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav girişi nasıl yapılır, kuralları neler?

AÖF vize sınavı giriş ekranı: AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarının ikincisi 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından AÖF sınavlarının çevrimiçi (online) olmasına karar verilmişti. Öğrencilerin gözü "AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte AÖF sınav giriş ekranı...

Giriş: 14.04.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. AÖF ara sınavlarının ikinci etabı ise 15-16 Nisan tarihinde düzenlenecek. Peki,  AÖF online sınav kuralları nedir, online sınav girişi nasıl yapılır? İşte 2023 AÖF sınav giriş ekranı... 

  • AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

  • AÖF ONLINE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

    AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖF ONLİNE SINAV KURALLARI NELER?

    1-Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.

    2-Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan “Sınav Giriş Bilgisinde” belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

    3-Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

    4-Bu sınav başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.

  • 5-Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.

    6-Anadolu Üniversitesi; sınavın güvenliği, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli hallerde sınavın iptali ve disiplin işlemleri amacıyla öğrencinin yaptığı işaretleme, harcadığı süre, IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı uygulaması ve sürümü gibi gerekli gördüğü verileri kaydedebilir. Öğrencinin sınava girebilmesi için “Sınavda Uygulanacak Kurallar”ı kabul etmesi gerekir. Öğrenci, bu kabulle verilerinin, Üniversite tarafından toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş sayılır.

    7-Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

    8-“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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