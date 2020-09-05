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AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF yaz okulu online sınav giriş ekranı

AÖF yaz okulu sınavları bugün itibariyle başladı. Koronavirüs nedeniyle AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül itibariyle çevrimiçi ortamda yapılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online girişi nasıl yapılır? İşte AÖF online sınav giriş ekranı...

05.09.2020 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
AÖF online sınav girişi

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları başladı. 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan online AÖF yaz okulu sınavına katılım belirtilen tarihler arasında istenilen saatte yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu online sınav giriş ekranına nasıl giriş yapılır?

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak için bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan giriş yapabilirsiniz. Sınava, AÖF resmi web sitesinde yer alan sınav linkine tıklayak giriş yapabilirsiniz.

AÖF yaz okulu sınavları yurt içi ve yurt dışı programları 5 Eylül'den başlayak 9 Eylül 23.59'a kadar erişime açık olacaktır. İstediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak sınava katılabilirsiniz. Son günlere kalmanız bağlantı problemlerine yol açabilir.

Sınava katılmak için T.C kimlik nuamrası ve şifresi yeterli olacaktır. Sınavlarda her ders 30 sorudan oluşuyor ve süre 40 dakika. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Sınav esnasında bağlantı nedeniyle sınavı tamamlayamazsanız 9 Eylül'e kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

AÖF ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI

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