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AÖF kayıtları tarihleri 2022-2023| AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıtları nasıl ve nereden yapılacak?

AÖF kayıtları tarihleri 2022-2023| AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

AÖF kayıtları 22 Ağustos itibarıyla başladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak olanlar kayıtları nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte AÖF başvuru sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

22.08.2022 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS tercih sürecinin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmayı bekleyen öğrenciler AÖF kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. İlk kez kayıt yaptıracak olanlar kayıt ücreti ve kayıtların nasıl yapapılacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte AÖF kayıt tarihleri...

  • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

    Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT TARİHLERİ

    İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

    AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

  • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 06 Haziran - 02 Ekim tarihleri arasıda, kesin kayıtları ise 29 Ağustos – 2 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

  • İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle İkinci üniversite Kayıt Sayfası üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.

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