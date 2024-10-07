AÖF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi için erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için yayımlanan akademik takvime göre; AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim’de başladı ve 18 Ekim’de sona erecek. Söz konusu işlem, kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 AÖF kayıt ekranı ve ücreti...