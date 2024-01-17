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        Haberler Gündem AÖF final tarihleri belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF 2024 final sınav takvimi

        AÖF final tarihleri belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF 2024 final sınav takvimi

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2024 final sınav tarihleri güz döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2024 Güz Dönemi final sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:49
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 Güz Dönemi finalleri ne zaman yapılacak? Sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte merak edilen AÖF final sınav tarihleri de belli oldu. İşte AÖF final sınavı tarihleri...

        • 2

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

          Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

          İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

          ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 4

          Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

          Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 5

          ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

          AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

          AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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