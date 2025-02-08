Antik Roma'dan bugüne aşkın sembolü... Neden her yıl 14 Şubat sevgililer günü olarak kutlanıyor?

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünyanın dört bir yanında aşıkların birbirlerine olan sevgilerini dile getirdiği özel bir gündür. Ancak bu romantik kutlamanın kökenleri, antik Roma'ya kadar uzanmaktadır. Peki, Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir? Tarih boyunca çeşitli dönemlerde farklı anlamlar taşıyan bu gün, nasıl oldu da günümüzdeki halini aldı?