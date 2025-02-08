Antik Roma'dan bugüne aşkın sembolü... Neden her yıl 14 Şubat sevgililer günü olarak kutlanıyor?
Sevgililer Günü, aşıkların birbirlerine hediyeler aldığı, romantik sözler söylediği ve duyguların açıkça ifade edildiği özel bir gündür. Ancak bugün sadece ticari bir etkinlik mi, yoksa kökleri derin tarihe dayanan bir gelenek mi? Aziz Valentine efsanesinden Roma'daki eski festivallere kadar uzanan bu günün ilginç hikayesini keşfedin!
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Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünyanın dört bir yanında aşıkların birbirlerine olan sevgilerini dile getirdiği özel bir gündür. Ancak bu romantik kutlamanın kökenleri, antik Roma'ya kadar uzanmaktadır. Peki, Sevgililer Günü'nün gerçek hikayesi nedir? Tarih boyunca çeşitli dönemlerde farklı anlamlar taşıyan bu gün, nasıl oldu da günümüzdeki halini aldı?
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ROMA DÖNEMİ VE LUPERCALİA FESTİVALİ
Sevgililer Günü'nün kökeni, antik Roma dönemine kadar uzanmaktadır. 13-15 Şubat tarihleri arasında kutlanan Lupercalia festivali, eski Roma'da baharın gelişini kutlamak ve kötü ruhlardan arınmak amacıyla düzenlenirdi.
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Bu festival sürecinde, hayvan kurban edilir, rahipler kutsal kabul edilen tünellerde ayinler yapar ve genç kadınlar ile erkekler bir eşleştirme oyununa tabi tutulurdu. Bazı tarihçilere göre, Sevgililer Günü geleneğinin temelini oluşturan bu ritüeller, zamanla aşk ve romantizmle ilişkili hale gelmiştir.
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AZİZ VALENTİNE EFSANESİ
Sevgililer Günü'nün isim babası olarak kabul edilen Aziz Valentine, Roma İmparatoru II. Claudius döneminde yaşamıştır.
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Claudius, askerlerinin savaşa daha iyi odaklanabilmesi için evlenmelerini yasaklamıştır. Ancak Valentine, bu yasağa rağmen gizlice aşıkları evlendirmeye devam etmiş ve bu nedenle tutuklanarak idam edilmiştir.
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Efsaneye göre, ölmeden önce gardiyanın kör kızına aşık olmuş ve ona "Senin Valentine’in" notunu bırakmıştır. Bu hikaye, Sevgililer Günü ile bağdarlandırılarak romantizmin sembolü haline gelmiştir.
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ORTA ÇAĞ VE ROMANTİZMİN YÜKSELİŞİ
Orta çağda, özellikle de İngiltere ve Fransa'da, Sevgililer Günü'nün romantik bir gün olarak kabul edilmesi yaygınlaşmaya başlamıştır.
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Şair Geoffrey Chaucer'ın "Parlement of Foules" (Kuslar Meclisi) adlı şiirinde 14 Şubat'ın kuşların eş bulduğu bir gün olarak tasvir etmesi, bu günün romantik bir anlam taşımasına katkı sağlamıştır. Şövalyeler ve soylular, sevdiklerine aşk mektupları ve hediyeler sunarak Sevgililer Günü geleneğini güçlendirmişlerdir.
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MODERN DÖNEMDE SEVGİLİLER GÜNÜ
Günümüzde Sevgililer Günü, 19. yüzyıldan itibaren ticarileşerek çiçek, çikolata ve romantik kartların satışının artmasıyla kutlanmaya başlamıştır.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Esther Howland adında bir girişimci, 1840'larda ilk ticari Sevgililer Günü kartlarını üretmiş ve bu gelenek giderek yaygınlaşmıştır.
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Günümüzde ise sosyal medyanın etkisiyle bu gün daha da büyük bir organizasyona dönüşmüş, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kutlanmaya devam etmektedir.