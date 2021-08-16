Denizli’nin Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attuta Antik Kenti’nin üzerinde kuruldu.
İHA'nın haberine göre tarım arazisi çok sınırlı olan mahalle geçimini uzun yıllar dokumacılık yaparak sağlıyor.
40 yıl öncesine kadar bini geçkin nüfusa sahip mahallede şimdi 16 hanede sadece 40 kişi yaşıyor.
Taş evleri ve yapılarıyla öne çıkan mahallede ortaya çıkan tarihi eserler de cami bahçesinde sergileniyor.
Antik dönemde, Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olan Attuta, Çürüksu vadisinde bulunan Tripolis ve Laodikya'yı Afrodisiya'ya bağlayan en kısa yolun da geçiş noktası. Kentin ilk kuruluşu hakkında kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen Lykos Vadisi'nde kurulan kentlerle çağdaş olduğu ve Hellenistik dönemde kurulmuş olduğu tahmin ediliyor.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Öztekin, “Burası Sarayköy’e bağlı Hisar köyü ve tarihi bir yerdeyiz. Burada bizim köyün geçim kaynağı dokumacılık. Çok eski yıllardan beri dokumacılık burada yapılmaktadır. Halen daha da devam etmektedir. Buna el tezgâhı derler. Burada dokuyarak Sarayköy ve Babadağ’a satarlar. Ben 45 yaşındayım ve bildim bileli bu vardır. Çok eski tezgah ve şimdikiler bu kadar değil. Bu tezgahları daha yukarı kaldırarak da dokuma yapıyorlar” dedi.
“DEFİNECİLER TALAN EDİYOR”
Mahallenin defalarca defineciler tarafından talan edildiğini, mahalle sakinleri olarak kurdukları müzenin de defalarca soyulduğunu, definecilerle ve hırsızlarla başa çıkamadıklarını belirten Öztekin, “Bizim köyümüz yıllardan beri sit alanı. Köye kazı yapılmasını istiyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer ve rakımımız 720. Köyümüz göç verdi ve tekrar doldurmak için uğraşlarımız var. Defineciler köyümüzü talan ediyor ve biz zarar görmesini istemiyoruz. Burada taş evler var ve verdiğimiz göçü alarak devletin bize yardım etmesini istiyoruz. Attuda Antik Kenti Afrodisias ve Pamukkale arasındaki önemli bir yerleşim kaynağı. Bizans zamanında çok değerli bir yermiş. Köyümüzün etrafı surlarla çevrili ve tarihi kalıntıları var. Burası yüzyıllardan beri antik kent. Biz hala daha bu antik kentin üzerinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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