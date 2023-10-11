Anthony Hickox hayatını kaybetti
64 yaşındaki İngiliz yönetmen Anthony Hickox, vefat etti. Hickox'un Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu açıklandı
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Aralarında 'Waxwork' ve 'Hellraiser III'ün de bulunduğu birçok korku filmine imzasını atan İngiliz yönetmen Anthony Hickox'tan acı haber geldi. Hickox'un 64 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Hayatının son yıllarını Romanya'da geçiren ünlü yönetmenin Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.
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Arkadaşlarının bir süredir Anthony Hickox'tan haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla acı gerçeğin ortaya çıktığı kaydedildi.
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Acı haberi ise yönetmenin yakın arkadaşı Jonathan Shalit duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden Shalit, Anthony Hickox'u "harika bir adam ve sevgili bir dost" olarak nitelendirdi.
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Jonathan Shalit, "20'li yaşlarımızda ABD'nin tüm büyük kayak merkezlerinde kayak yapan arkadaşlardık" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Instagram
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Anthony Hickox
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