NBA'e, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Antetokounmpo'nun 36 ve Khris Middleton'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Rockets'a 4 sayı farkla yenildi.

Sezonun 42. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Russell Westbrook 31 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve James Harden 24 sayı 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Mücadelede 4 dakika forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Bucks'a 2 sayılık katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-118

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 124-128

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-106

Sacramento Kings-Orlando Magic: 116-132

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 116-120

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 115-117