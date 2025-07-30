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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'un yeni isim sponsoru Hesap .com oldu - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'un yeni isim sponsoru Hesap .com oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Hesap .com arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:51
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        Antalyaspor'a yeni isim sponsoru
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        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Rıza Perçin, anlaşmadan dolayı Hesap .com yetkililerine teşekkür etti.

        Perçin, geçen yılki isim sponsorluğu sözleşmesinden yüzde 100 oranında bir artışla sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

        Antalyaspor'un transfer yasağı almasına neden olan 16 dosyayı kısa sürede çözüme kavuşturduklarını belirten Perçin, yönetim kurulundaki arkadaşları ve Antalyaspor başkanı gibi çalışan Antalya Valisi Hulusi Şahin'in kulübe önemli destek verdiğini kaydetti.

        Bu yılı "Antalyaspor feda sezonu" gibi düşündüklerini aktaran Perçin, çalışmalarını bu yönde yapacaklarını vurguladı.

        Perçin, Antalyaspor'u özlenen başarılara ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

        Hesap .com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu ise Antalyaspor ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Antalyaspor'a gelir getirici finansal bazı projeler de üreterek kulübe ek gelir oluşturmayı düşündüklerini dile getiren Durmazoğlu, "Bir yıllık anlaşma yerine uzun vadeli bir yapının içerisine girdiğimizi düşünüyoruz. Taraftarımızı da platformumuza bekliyoruz." diye konuştu.

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