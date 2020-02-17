Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR: 0 - KASIMPAŞA: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Celustka, Bünyamin, Ndinga, Chico, Ufuk, Fredy, Sinan, Amilton, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

KASIMPAŞA: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Hadadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Fraport TAV Antalyaspor karşısında son vermek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, Ricardo Quaresma ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Antalyaspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 16. sırada yer alıyor.

18. RANDEVU

Geride kalan 17 maçta lacivert-beyazlılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Akdeniz temsilcisi de 10 kez 3 puana ulaşan taraf oldu. 4 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.