Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon ligde Antalyaspor ile 8 maça çıkan Emre Belözoğlu, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

