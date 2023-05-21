Bu sonucun ardından Fraport TAV Antalyaspor puanını 38'e, Medipol Başakşehir ise 53'e yükseltti.

12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.

61. dakikada Fredy'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.