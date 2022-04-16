Antalya’da küçük kız feci şekilde can verdi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde manevra yapan kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 2 yaşındaki Suriye uyruklu Tulin Abo Snisleh, evinin önündeki yolda geri manevra yapan Mehmet A. idaresindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonun altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılığın incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





ACI HABER KARŞISINDA YERE YIĞILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Acı haberi alan aile ise adeta yıkıldı. Zaman zaman çocuğunun cenazesini görmek için dışarı çıkan baba yere yığıldı. Acılı baba aile yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerinde bulunan küçük kızın terliği ise yürek burktu.

Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.