Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ferdi Tayfur'u ziyaret etti
Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" dedi
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Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.
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Ünlü sanatçı, üç gün önce ambulans uçakla Antalya’daki bir hastaneye sevk edilerek kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüs ameliyatı olmuştu.
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Tayfur'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi.
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Sanatçının kardeşi Nilüfer Gözalıcı, “Pilates ve yürüyüş yapıyordu. İnşallah eski sağlıklı günlerine dönecek” açıklamasında bulundu.
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Ferdi Tayfur, geçtiğimiz gün sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Sayenizde iyiyim, Allah’ın sayesinde. Çok meşakkat çektim ama Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim, çok iyiyim” demişti.
Fotoğraflar: DHA, Instagram