Turizmin başkentinde korkutan alevler!
Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü
Antalya'nın Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale edildi.
12 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ
Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.