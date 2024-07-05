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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya son dakika orman yangını: Aksu ilçesindeki yangına müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Turizmin başkentinde korkutan alevler!

        Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:27
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        Turizmin başkentinde korkutan alevler!
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        Antalya'nın Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale edildi.

        12 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

        Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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