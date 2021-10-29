Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, bugün cumhuriyetimizin 98. yıldönümü dolayısıyla Antalya'da bir gösteriye imza atacak. İşte merakla beklenen gösteri ile ilgili ayrıntılar...

ANTALYA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK NEDİR, NE DEMEKTİR?

Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F16 C Blok40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi filosuna verilen isimdir.