        Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı | Son dakika haberleri

        Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

        Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:47 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:47
        Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisi CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini bildirdi.

        Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları, ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteğini bir araya getirerek, yüzde 55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini belirtti.

        Bu başarının hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

        "Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız."

        Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "İlçe başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım.' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik."

        Yıldırım, tek gündemlerinin Aksu'ya hizmet olduğunu ve hiçbir gücün kendilerini ilçeye hizmetten alıkoymayacağını belirtti.

        Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum." ifadesini kullandı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        Habertürk Anasayfa