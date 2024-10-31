Antalya'da, Manavgat Orman İşletmesinde arazöz operatörü olarak görev yapan 42 yaşındaki Muhammet Özgümüş, önceki akşam saatlerinde Side'de bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı.

MAÇTAN SONRA FENALAŞTI

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İHA'da yer alan habere göre Özgümüş, maç sonrası arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettiği sırada fenalaştı. Özgümüş, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Özgümüş, Alanya Güzelbağ Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.