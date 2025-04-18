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        Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ SAVUNMA! Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!

        Antalya'da, evinde kalan arkadaşı 29 yaşındaki Ferhat Topçu'yu, kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla öldüren 26 yaşındaki Hasan Keşkil, "Arkadaşım bende kalıyordu. Sabaha karşı madde aldım. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 08:48 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:46
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        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
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        Antalya'da olay, dün saat 05.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evde meydana geldi. Ferhat Topçu (29), birkaç gün önce arkadaşı Hasan Keşkil'in (26) evine gidip kalmaya başladı.

        'TACİZ' İDDİASIYLA VURDU

        DHA'daki habere göre gece saatlerinde uyuşturucu alan Keşkil, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keşkil, Topçu'ya evdeki tabancayla ateş etti.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Keşkil ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, tabancaya da el koydu.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        'CİNLER BANA MUSALLAT OLMUŞTU'

        Keşkil, polisteki ifadesinde, "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. Keşkil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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