Antalya'da olay, dün saat 05.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evde meydana geldi. Ferhat Topçu (29), birkaç gün önce arkadaşı Hasan Keşkil'in (26) evine gidip kalmaya başladı.

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'TACİZ' İDDİASIYLA VURDU DHA'daki habere göre gece saatlerinde uyuşturucu alan Keşkil, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keşkil, Topçu'ya evdeki tabancayla ateş etti.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Keşkil ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, tabancaya da el koydu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'CİNLER BANA MUSALLAT OLMUŞTU' Keşkil, polisteki ifadesinde, "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. Keşkil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.