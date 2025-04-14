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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı | Son dakika haberleri

        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!

        Antalya'da, 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yapınca gözaltına alındı. Sürücünün, 13 suçtan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Durmaz olduğu belirlendi. Otomobilden bir miktar para ve uyuşturucu çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:32
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        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
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        Antalya'da olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi Kavaklı Sokak üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri sokak üzerinde uygulama yaptığı sırada otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

        İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre sürücü, Konyaaltı sahil bandında direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Otomobil, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

        13 SUÇTAN 34 YIL HAPİS CEZASI VARDI

        Ekipler tarafından yakalanan sürücünün, 13 suçtan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Durmaz olduğu belirlendi.

        ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Durmaz polis merkezine götürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla çekilirken, hasar gören diğer otomobillerin sahiplerine haber verildi.

        UYUŞTURUCU ÇIKTI

        Durmaz'ın otomobilinde bir miktar para ve uyuşturucu madde bulundu.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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