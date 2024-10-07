Antalya Film Forum’da 5 kategoride 19 proje yarışıyor

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Sinemamıza yeni eserler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Antalya Film Forum’da (AFF) değerlendirilecek projeler belli oldu. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek AFF’de bu yıl farklı kategorilerde 119 başvuru arasından seçilen toplam 19 proje yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük sektörel destek platformu olan AFF; yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken bu yıl toplam 500 bin TL tutarında para ödülü verecek.

2024 AFF Finalistleri şöyle:

Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu - Değnekten At (Yön: Korhan Günay, Yapımcı:Ali Nuri Türkoğlu ) REKLAM - Kırk Gün Kırk Gece (Yön: İlyas Soner Yıldırım, Yapımcı: Emir Melek) - Ölü Arının İğnesi (Yön: Aydın Orak, Yapımcı: Murat Hasarı) - Üç Kızın Hikayesi (Yön: Nursen Çetin Köreken, Yapımcı: Ümit Köreken) Uzun Metraj Kurmaca Film “Work – in – Progress” Platformu - Bir Anne Hakkında (Yön: Büşra Bülbül, Yapımcı: Betül Demir) - Günyüzü (Yön: Banu Sıvacı, Yapımcı: Yusuf Aslanyürek – Orkun Huylu)

- Lo – Fi (Yön: Alican Durbaş, Yapımcı: İpek Erden) - Memento Non Mori (Yön: Şeyhmus Altun, Yapımcı: Fevziye Hazal Yazan) Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu “Pitching” Platformu - Don’t (Senarist: Mustafa Haktanır) - Mutlu Bir Yuva (Senarist: Nazlı Elif Durlu) - Vahşi Bir Ayıya Sarılmak (Senarist: Burcu Uğuz) Dizi / Kısa Dizi “Pitching” Finalistleri Platformu REKLAM - Asya Otel (Yön: Volga Sorgu Tekinoğlu, Yapımcı: Mustafa Üstündağ) - Keko (Yön: Salih Toprak, Yapımcı: Sedat Tanrıkolu)

- Reddedilenler Sergisi (Yön: Hakan Yaraman, Yapımcı: Gülce Öksüz Çekin) - Siyah ve Beyaz (Yön: Şahin Altuğ, Yapımcı: Caner Güler) Belgesel Film Work – in – Progress Platformu - 32 Metre (Yön: Morteza Atabaki, Yapımcı: Murat Oneş) - Bu Bir Soyunma Hikayesi (Yön: Aslı Akdağ, Yapımcı: Bilal Bağcı Yunus Emre Tolan) - İki Boşluk Arasında (Yön: Letisya Tapan, Yapımcı: Dilek Aydın) - Yabancı (Yön: Nesli Özalp, Yapımcı: Evrim İnci) Bu yıl AFF Uzun Metraj Kurmaca Film ‘Pitching’ Platformu Jürisi; Yönetmen Yunus Ozan Korkut ile yapımcılar Mariette Rissenbeek ve Sena Argün’den oluşuyor. Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu Jürisi’nde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yapımcı Daniel Vadocky var.

Belgesel Film Work-in-Progress Platformu Jürisi; yapımcı Sevinç Baloğlu, BLU TV Belgesel Bölüm Müdürü ve yapımcı Dilan Karadağ ve belgesel yapımcısı- yönetmen Gökhan Tarkan Karaman’dan oluşurken Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Jürisi’nde yönetmen Hüseyin Karabey, senarist- yazar Feride Çiçekoğlu ve yönetmen Melisa Üneri yer alıyor. Forum’un Dizi/ Kısa Dizi Pitching Platform Jürisi’ndeki isimlerse; yapımcı Arya Su Altıoklar, GAIN TV Dramalar ve Yapım Koordinatörü Gizem Elgün ve yapımcı Giacomo Durzi.