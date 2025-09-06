Habertürk
        Antalya Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı

        Antalya Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı

        Belediyelere yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.09.2025 - 20:59 Güncelleme: 07.09.2025 - 01:00
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

        Arslan'ın gözaltı kararının Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında alındığı öğrenildi.

        Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanıyken geçen temmuz ayında 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adının geçtiği belirlendi. Arslan'ın, iş insanı F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürülürken, F.A'nın Arslan ve ailesine para transferi yaptığı, eşinin de geçmişte F.A'ya ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen İlker Arslan'ın Ankara'da bulunduğu belirlendi. Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın F.A. hakkında da 'rüşvete aracılık' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında gözaltı kararı verdiği belirtildi.

        YAKALAMA EMRİ DÜZENLENDİ

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen İlker Arslan'ın bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi.

        Diğer yandan Arslan'ın Ankara'ya gittiği Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan aracının PTS analizleri sonucu Cihanbeyli ilçesinde durdurulduğu, aracı kullanan kişinin kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan'ın araçta bulunmadığı da öğrenildi.

        NİĞDE'DE DURDURULAN ŞAHSİ ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI

        İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekiplerin takip sonucu durdurduğu, araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

        #ilker arslan gözaltı
        #haberler
        #Son dakika haberler
